O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou empréstimo de R$ 145,2 milhões para a prefeitura de Fortaleza investir em obras de saneamento básico, pavimentação e urbanização, disse ontem a instituição de fomento.

Os projetos incluem obras em cinco localidades: Canindezinho, no bairro Presidente Vargas; bairro Barroso; bairro Mondubim; Comunidade Che Guevara, no bairro Cajazeiras; e Comunidade Unidos Venceremos, no bairro Passaré. Segundo o BNDES, as obras contemplam a construção de 71,6 quilômetros de rede coletora de esgotos, duas estações de tratamento de esgotos, cinco estações elevatórias de esgoto, 14,2 quilômetros de sistema de drenagem de águas pluviais, além da pavimentação de uma área de aproximadamente 528 mil metros quadrados. /Estadão Conteúdo