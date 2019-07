A Odontoclinic anunciou investimentos de R$ 10 milhões em 2019 na expansão de suas clínicas digitais – espaços em que todos os processos são digitalizados. Deste montante, R$ 7 milhões serão investidos na área de tecnologia, que engloba software e laboratório de ortodontia. Os outros R$ 3 milhões serão destinados à estrutura física das lojas. A rede, que opera por meio de franquia,

já tem duas unidades digitais em São Paulo./ Da Redação

As vendas em shopping centers do Brasil em maio subiram 9,8% sobre o mesmo período do ano passado, o segundo melhor desempenho mensal de 2019, afirmou ontem a associação que representa o setor, Abrasce. A perspectiva da entidade para o crescimento das vendas em 2019 é de 7%. Nos cinco primeiros meses, a expansão das vendas foi de 8,4%. O valor médio das vendas em lojas de shopping em maio foi de R$ 92,9, 35% acima do valor de lojas de rua./ Agências

As vendas online de produtos de consumo massivo (FMCG) cresceram 20,3% globalmente em 2018 e agora representam 5,1% das vendas de mantimentos ao redor do mundo, segundo dados divulgados ontem (3) pela Kantar. O crescimento registrado foi impulsionado pelos EUA e pela China Continental, que juntos representam 84% do crescimento do e-commerce global graças ao sucesso da Amazon, Alibaba, JD.com e Walmart./ Da Redação