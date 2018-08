No final de agosto, mil venezuelanos abrigados em Roraima – distribuídos em 10 abrigos em Boa Vista e Pacaraima – serão levados ao interior, anunciou ontem a Casa Civil. Por estar na fronteira, a cidade tem recebido milhares de venezuelanos desde a intensificação da crise na Venezuela. A maioria vive em condição de rua e o governo quer acelerar a interiorização. Desde o início do ano, já foram interiorizados 820 pessoas para diferentes estados do Brasil.

Textos / Agências