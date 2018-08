O governo enviou à Câmara dos Deputados Projeto de Lei (PL) que disciplina o uso do saldo de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) acumulado pelas montadoras que aderiram ao Inovar-Auto, que entre 2013 e 2017 concedeu incentivos fiscais para investir em pesquisa e desenvolvimento. Como parte do programa, empresas com projetos de novas fábricas recolheram IPI adicional de 30 pontos percentuais sobre veículos importados antes do início da produção local, e agora podem ser ressarcidas em cerca de R$ 1 bi, conforme o PL 10.590/18.