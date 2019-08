O governo zerou, temporariamente, o Imposto de Importação desobre 261 bens de capital e 20 bens de informática. O benefício vale até o fim de 2021, para bens que não têm produção similar no Brasil.

Com a decisão, a tarifa cai dos atuais 14% para 0. Em outra portaria, o governo definiu 20 novos "ex-tarifários" – nome do regime de redução temporária do Imposto deImportação – para bens de informática e telecomunicações (BIT). Nesse caso, a alíquota cairá de 16% para zero. "Só em 2019 foram concedidos 1.189 ex-tarifários para BK e BIT. O objetivo é promover a atração de investimentos, desonerando aportes para a empreendimentos produtivos." /Agências