Em greve desde o dia 14, os trabalhadores da Mercedes-Benz, em São Bernardo rejeitaram na sexta-feira, 18, a proposta de acordo coletivo apresentada em assembleia do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e decidiram continuar com a paralisação. "Colocamos o acordo em votação, mas quem decide é o trabalhador. Já apresentamos a decisão para a empresa e pedimos novas rodadas de negociações", afirmou o diretor do sindicato Moisés Selerges. Outra categoria – trabalhadores da construção civil – também anunciou protestos para hoje. Eles vão se concentrar na Praça Júlio Mesquita, região central da capital paulista, às 9 horas.