O veterano do varejo brasileiro Michael Klein e sua família compraram o controle da Via Varejo, investindo menos do que o inicialmente esperado, afirmaram três fontes com conhecimento do assunto nesta sexta-feira.

O GPA vendeu participação de 36% na Via Varejo em leilão na B3 que contou com grupo de fundos e veículos de investimento controlados pela família Klein. Duas das fontes afirmaram que Klein comprou participação com valor menor que esperado de R$ 500 milhões. Uma vez que a família já detém 25,4% da Via Varejo, dona das bandeiras Casas Bahia e Ponto Frio, Klein se tornou o maior acionista com 30%, disseram as fontes. /Reuters