O Grupo Malwee anunciou ontem (23) investimentos na ordem dos R$ 100 milhões para ser despendidos entre 2019 e 2021. Os recursos serão aplicados tanto no desenvolvimento de tecnologias quanto ampliação da cadeia sustentável na produção.

Segundo o CEO da companhia, Guilherme Weege, esses investimentos são resultado dos bons resultados apresentados nos últimos anos e traduzem a expectativa da empresa em um crescimento mais acelerado da economia. “Nosso olhar está nos próximos 50 anos e por isso estamos focados em projetos que trarão uma profunda mudança em nosso modelo de negócio: da forma que produzimos e vendemos ao mindset da equipe. Buscamos iniciativas que impactem nossos consumidores e a sociedade de forma positiva”, detalha.

De acordo com ele, os objetivos da companhia vão além dos ganhos de eficiência operacional, aumento da produtividade e competitividade

O executivo explicou ainda que dentro do pacote de investimento R$ 10 milhões serão destinados exclusivamente a projetos de sustentabilidade, “frente na qual diversas de suas iniciativas já receberam reconhecimentos nacionais e internacionais”. O restante dos recursos está dividido nas frentes de modernização e indústria 4.0, tecnologia da informação, varejo e inovação.

Considerada uma das maiores empresas de moda do Brasil, o Grupo Malwee tem quatro plantas fabris, 5,5 mil funcionários e presença em mais de 25 mil lojas em todo o país. Com oito marcas no portfólio, entre elas a marca Malwee, a empresa figurando entre as 10 marcas de moda mais transparentes do mundo e quer ser referência em sustentabilidade na produção.