Recém-nascida em Curitiba (PR) a incorporadora GT Building já tem números ambiciosos: espera lançar R$ 900 milhões em imóveis.

A nova construtora, criada pelo empresário Geninho Thomé, desembarca no mercado paranaense com 18 projetos em diferentes fases, com potencial de Valor Geral de Vendas (VGV) de quase R$ 1 bilhão. Nesse ritmo, a previsão da empresa é se tornar, já no próximo ano, a maior construtora da capital paranaense em movimentação de vendas.

Para o CEO da GT Company, Geninho Thomé, a melhora do ambiente econômico para construção é um dos fatores que sustentam este ambicioso plano. “Já vínhamos investindo em diversos projetos no setor imobiliário em Curitiba desde 2017, por meio da GT Invest. Como acreditamos na retomada da economia e em especial na retomada do setor imobiliário, decidimos criar a GT Building”, comenta Thomé.

Ele ressalta que a empresa nasce com uma ampla gama de serviços. “É uma incorporadora pura, responsável pela concepção, desenvolvimento, lançamento, gerenciamento e comercialização dos seus projetos. Seguiremos a ousadia, inovação, tecnologia e compromisso com os clientes que permeia todas as empresas da GT Company”, destaca.

A nova incorporadora faz parte do grupo GT Company que conta com empresas de setores como tecnologia, investimentos, saúde e outros. “Confiamos na recuperação do mercado e na geração de oportunidades do setor. Possuíamos investimentos isolados em vários empreendimentos imobiliários e decidimos consolidá-los em uma operação de incorporação imobiliária. Hoje já temos quase 1 bilhão de VGV em 12 empreendimentos em andamento e 6 prontos para lançar”, diz o diretor da GT Building, Alysson Sanches.