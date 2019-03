Motivados pelo melhor ambiente para negócios, cerca de 67,6% dos empresários do ramo hoteleiro pretendem realizar investimentos nos próximos meses, segundo um indicador do ministério do Turismo, divulgado ontem.

Segundo o estudo, 47,8% dos empresários vislumbram alta de faturamento, um dos maiores percentuais de otimismo desde o início da pesquisa, em janeiro de 2018. As maiores expectativas de aumento de faturamento com hospedagem foram verificadas entre os empresários de São Paulo (59,8%). Quando avaliado os que pretendem investir, os empresários de Pernambuco são os mais otimistas (25%).

Depois do faturamento e da pretensão de investimentos, o maior percentual de expectativas positivas ocorreu no quesito demanda por serviços ofertados (44,8%). Seguido por alta da demanda pelo destino onde o empreendimento está localizado (43,4%). /Agências