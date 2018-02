O Brasil deve registrar cerca de 600 mil novos casos de câncer por ano em 2018 e 2019, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca) na última semana. A Estimativa 2018 de Incidência de Câncer no Brasil indica que o câncer de pele não melanoma é o mais frequente no país, e a segunda posição é ocupada pelo câncer de próstata, para homens, e de mama, para mulheres. Considerado menos letal, o câncer de pele não melanoma deve ter cerca de 165 mil novos casos por ano. Se esses casos não forem levados em consideração, as mulheres brasileiras terão como tipos de câncer mais incidentes o de mama (59 mil casos), de intestino (19 mil) e o de colo de útero (16 mil).

Entre os homens, a próstata é a parte do corpo que deve ser mais acometida pela doença, com 68 mil casos, seguida pelo pulmão, com 18 mil, e o intestino, com 17 mil. O perfil da incidência no Brasil varia de acordo com a região, se assemelhando a países desenvolvidos no Sul e Sudeste, com mais tumores de intestino e menos no útero. No NO e NE, a incidência no estômago é maior entre os homens.