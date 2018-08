Atividade da indústria paulista cresceu 12,1% em junho ante maio, segundo o dados divulgados ontem pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Para a entidade, o resultado indica que indústria recompôs perdas de maio, de 10,8%, por conta da greve dos caminhoneiros. Com recuperação das vendas reais, que subiram 24,7% em junho após amargar queda de 16,6% no mês anterior.