A produção de bens de capital e de bens de consumo duráveis ajudou a indústria do Brasil a interromper três meses de queda e a registrar crescimento em outubro, porém abaixo do esperado, indicando um final de ano desafiador. A produção industrial brasileira avançou 0,2% em outubro na comparação com setembro, de acordo com os dados divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse é o melhor resultado para outubro desde 2014 (+0,6%), porém ficou bem abaixo da expectativa de alta de 1,2% em pesquisa da Reuters. “Crescer 0,2% interrompe um sequência de queda mas está longe de representar uma reversão na trajetória da indústria nos últimos meses”, afirmou o gerente da pesquisa, André Macedo. Em relação ao mesmo mês de 2017, a produção apresentou ganho de 1,1%, contra expectativa de alta de 2,3%. Os dados do IBGE mostraram que, no mês, a produção de Bens de Capital, uma medida de investimento, aumentou 1,5% sobre setembro, enquanto a de Bens de Consumo Duráveis subiu 4,4%, alavancada por automóveis. A greve de caminhoneiros, em maio, a crise econômica na Argentina, que atrapalha exportações, e a incerteza política explicam, numa "combinação de fatores", o arrefecimento da recuperação.