A produção industrial brasileira registrou alta de 13,1% em junho na comparação com o mês anterior, obtendo melhor resultado da série histórica iniciada em 2002, superando os efeitos negativos provocados pela greve dos caminhoneiros no mês anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira.

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a produção subiu 3,5%. As expectativas em pesquisa da Reuters com economistas eram de alta de 14,1% na variação mensal e de 4,55% na base anual.

“A conjuntura continua a mesma, mas houve produção maior para repor o descompasso da greve”, disse o economista e gerente da pesquisa André Macedo. “Não só eliminamos a perda como voltamos a um patamar superior ao de abril e se aproxima de dezembro do ano passado, quando a indústria vinha numa trajetória de crescimento”.

O IBGE também revisou levemente para 11%, ante 10,9%, a queda da produção industrial de maio, quando um protesto de caminhoneiros levou desabastecimento no País, levando governo e economistas a reverem para baixo suas projeções de crescimento do PIB neste ano. A industria fechou o segundo trimestre com queda de 2,5% ante os primeiros três meses do ano e avançou 1,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.