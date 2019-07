Com foco na capacitação da população de baixa renda, a rede instituto Gourmet é outro exemplo de negócio voltado para a alimentação que propõe maior atuação em regiões periféricas. “Nosso objetivo é formar pequenos empreendedores para uma complementação de renda familiar ou, possivelmente, que essas pessoas vivam da própria gastronomia”, argumentou o diretor da rede Instituto Gourmet, Robson Fejoli.

De acordo com o executivo, as unidades com maior “sucesso” estão localizadas nos bairros de São Mateus e São Miguel Paulista. “Percebemos que muitos empreendedores formados pelos nossos cursos acabam produzindo pratos e vendendo na mesma região onde moram. No ano passado, tínhamos 5 mil alunos. Até o final de 2019, esse número deve subir para 15 mil”, afirmou ele, lembrando que o faturamento deste ano chegará em R$ 40 milhões

Ainda segundo ele, a maioria dos alunos do negócio tem entre 18 e 45 anos. “Os cursos variam de 4 meses a 12 meses, sendo que muitos dos matriculados trabalham e estudam ao mesmo tempo”, finaliza.