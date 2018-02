A atuação das Forças Armadas na segurança pública não ajuda na redução da violência nas grandes cidades brasileiras. A conclusão está no mais recente relatório da Anistia Internacional, "O Estado dos Direitos Humanos no Mundo 2017/2018", divulgado durante a primeira semana da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. O relatório mostra que embora os militares venham cumprindo cada vez mais funções policiais e de manutenção de ordem pública, o número de homicídios no Brasil em 2016 foi recorde: 61.619 pessoas, a maior parte delas por armas de fogo. "Nosso levantamento mostra que a presença militar não resultou em melhora dos indicadores de violência", afirmou a diretora da Anistia Internacional no Brasil, Jurema Werneck.

Conforme estudo, entre janeiro e novembro de 2017, 1.035 pessoas foram mortas no Rio em operações policiais. As ações da polícia em favelas costumam ser muito violentas, altamente militarizadas, de confronto e, por isso, causam milhares de mortes todos os anos, inclusive de policiais. Especialistas temem que, com a presença das Forças Armadas, o quadro se agrave ainda mais.