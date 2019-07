O leilão de energia do governo brasileiro realizado na sexta-feira surpreendeu ao contratar um volume de projetos ainda inferior às já pessimistas expectativas de analistas, com a economia em passo lento e a migração de consumidores para o mercado livre impactando a demanda no certame.

O resultado, no entanto, ainda foi visto como amplamente positivo pelo governo, por viabilizar empreendimentos que deverão demandar cerca de R$ 1,9 bilhão em investimentos e pela marca de um recorde histórico para as usinas solares, que registraram o menor preço já praticado pela fonte em licitações no Brasil.

“O leilão de hoje contratou exclusivamente usinas de fontes renováveis, e o resultado representou um nível importante de investimentos, o que deve gerar cerca de 4,5 mil empregos no Brasil para as obras de construção das usinas”, disse o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Ricardo Cyrino, em coletiva após o pregão, na sede da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

O certame, conhecido como A-4 foi para empreendimentos que precisarão entrar em operação até 2023. No ano passado, o certame A-4 contratou 1 gigawatt, um volume que analistas colocavam como a expectativa para a licitação desta semana, que acabou com menos da metade disso, quase 402 megawatts.

Segundo Cyrino, a demanda foi impactada pela migração de consumidores para o chamado mercado livre de energia, onde grandes clientes como indústrias podem negociar energia diretamente com geradores e comercializadores.

“A expectativa recente do mercado já era de uma demanda mais limitada, e a migração para o mercado livre também deve ter tido sua colaboração... no leilão de hoje, a maioria dos empreendedores vendeu apenas 30% de sua energia, a maioria deixou uma boa parcela para comercializar no ambiente livre, o que mostra que o mercado livre também tem viabilizado a expansão da capacidade de geração de energia no Brasil”, afirmou ele.

Com forte competição, influenciada pelos baixos volumes contratados, o certame registrou deságio médio de 45% frente aos preços teto estabelecidos, com destaque principalmente para as solares, que bateram novo recorde, e as usinas eólicas, que viram os preços chegarem perto de mínimas históricas tocadas em 2018. Entre as vencedoras estavam a Força Eólica do Brasil, associação entre a espanhola Iberdrola e a controlada Neoenergia , com duas usinas, a francesa Voltalia , com um projeto eólico, além da Canadian Solar, com uma central fotovoltaica. As estatais Celesc e Cemig ainda viabilizaram uma pequena hidrelétrica cada.

Os empreendimentos solares contratados somaram uma capacidade instalada de 203,7 megawatts, em seis projetos, que deverão exigir aportes de R$ 856,2 milhões. A fonte chegou a negociar energia a R$ 64,99, bem abaixo dos cerca do mínimo de R$ 117 na licitação de 2018. Já as eólicas somaram 95 megawatts, em três usinas, com preços de até R$ 79,92 por megawatt-hora – patamar próximo, mas ainda superior aos R$ 67 atingidos no leilão A-4 do ano passado.

Foram viabilizadas no leilão, ainda, cinco pequenas hidrelétricas, com total de 81,3 megawatts em potência, e uma central de geração à biomassa, com 21,4 MW. O preço final médio do certame foi de R$ 151,15 por MWh.

As eólicas contratadas deverão receber investimentos de cerca de R$ 532 milhões, sendo R$ 86 milhões do projeto da Voltalia e o restante, R$ 446 milhões, das usinas da Força Eólica. Na fonte solar, a Canadian Solar fechou parceria com a CEI Energética para uma usina de 40 megawatts, que deverá exigir aportes de R$ 177,8 milhões. As demais usinas solares vitoriosas são da Enerlife Energias, que deve colocar R$ 678 milhões. A pequena hidrelétrica da Cemig, com 20,8 megawatts, representa expansão e está orçada em R$ 143 milhões, enquanto a usina da Celesc terá 8,3 megawatts e deve exigir R$ 37 milhões. Como compradoras, participaram do certame só duas distribuidoras, a Light, da Cemig, e a CPFL Santa Cruz, da CPFL , controlada pela State Grid.