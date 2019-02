O Lenovo Group, maior fabricante de computadores pessoais do mundo, divulgou resultados trimestrais melhores do que o esperado e minimizou o impacto da guerra comercial entre EUA e China.

O lucro líquido do 3º trimestre fiscal de 2018 foi de US$ 233 milhões, superior ao prejuízo de US$ 289 milhões no mesmo período do ano anterior, quando a Lenovo sofreu um impacto único devido às reformas fiscais dos Estados Unidos.

A receita total no trimestre aumentou 8,5%, para US$ 14,04 bilhões, enquanto a de seu grupo de computadores pessoais e dispositivos inteligentes subiu 12%, atingindo um recorde de US$ 10,7 bilhões. /Reuters