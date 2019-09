A Localiza celebrou contratos definitivos e de fechamento da aquisição da operação de aluguel de carros de empresa franqueada da própria marca baseada em Ribeirão Preto (SP) por R$ 124 milhões, segundo fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ontem (2)

O prosseguimento da transação anunciada em meados de julho se deu após aprovação do conselho de administração para que a subsidiária integral Car Rental Systems procedesse à aquisição da Localiza RP Aluguel de Carros S.A., composta de parte cindida da empresa franqueada da Localiza, Ativa Service Ltda.

A Ativa Service Ltda é baseada em Ribeirão Preto e tem operação em mais três cidades do interior do Estado de São Paulo, com frota de 2.175 carros. / Reuters