Depois de seis anos de investigações, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) condenou 11 empresas e 42 pessoas físicas por participação no "cartel do metrô de São Paulo". No total, elas pagarão multas que somam R$ 535,11 milhões. O maior valor será da CAF Brasil, de R$ 167 milhões, seguida pela Alstom, de R$ 128,6 milhões, e Bombardier, de R$ 85,6 mi. As companhias também ficaram proibidas de participar de licitações por cinco anos. / Estadão Conteúdo

O valor ficou abaixo do sugerido pelo relator do processo , João Paulo de Resende, que votou por multas que somavam R$ 991,1 milhões. Apenas para a Alstom, Resende sugeriu multa de R$ 530,7 milhões.

As demais empresas pagarão as seguintes multas: Mitsui, R$ 600 mil; Tejofran, R$ 23 milhões; Iesa, R$ 927 mil; MGE, R$ 80 milhões; MPE, R$ 35,2 milhões; TC/BR, R$ 17,7 milhões; Temoinsa, R$ 17,7 mi; e Trans Sistemas, R$ 20,230 milhões. / Estadão Conteúdo

O Conselho também firmou ontem acordo com a Petrobras para a venda de ativos no setor de gás. Os detalhes do acordo ainda não foram divulgados. O julgamento foi sucedido por uma cerimônia de assinatura do compromisso, com a participação do presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque entre outras autoridades. / Estadão Conteúdo