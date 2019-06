Uma missão veterinária dos EUA chegou ao Brasil para inspecionar frigoríficos de bovinos e suínos. A comitiva participou nesta segunda-feira (10) de uma primeira reunião no Ministério da Agricultura, em Brasília, e a partir de hoje (11) inicia as inspeções em seis estados visitando abatedouros, laboratórios federais e serviços de inspeção,

A auditoria, que se estenderá até dia 28, será realizada em abatedouros de São Paulo, Minas, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Eles visitarão também Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária em São Paulo e Minas, e centros de análises do Ministério da Agricultura. De acordo com o ministério, o Brasil já cumpriu todas as exigências feitas pelos norte-americanos em relação à qualidade e está pronto para exportar carne bovina in natura. /Agência Brasil