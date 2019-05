A Natura fechou acordo para adquirir a Avon em uma operação que envolve troca de ações (all-share merger), que resultará na combinação de seus negócios, operações e das bases acionárias da Natura e da Avon. Uma nova sociedade holding para o grupo, Natura Holding (Natura & Co), será a titular de todas as ações da Natura e da Avon.

Com a Avon, a Natura &Co terá faturamento anual superior a US$ 10 bilhões, mais de 40 mil colaboradores em 100 países. A Natura &Co será detida aproximadamente 76% pelos acionistas da Natura no momento imediatamente anterior ao fechamento, e aproximadamente 24% pelos acionistas da Avon no momento imediatamente anterior ao fechamento, e suas ações também serão listadas no Novo Mercado da B3, assim como as da Natura S.A.

"Com a transação, a Natura &Co se tornará o quarto maior grupo exclusivo de beleza do setor no mundo", diz o grupo, em fato relevante. "Juntas, as empresas ocuparão posição de liderança na venda direta, por meio das mais de 6,3 milhões de representantes, além da força digital." / Reuters