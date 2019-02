A Natura começa o ano com uma visão positiva e focada em consolidar seu modelo de vendas, enquanto aumenta a produtividade das consultorias com a digitalização das operações, disseram na sexta-feira (22) executivos. “Ainda temos um longo caminho a percorrer [na digitalização dos serviços], mas a produtividade deve continuar crescendo conforme nossas consultoras adotam a plataforma”, afirmou o diretor-presidente da Natura, João Paulo Ferreira, em teleconferência com analistas e investidores. /Reuters