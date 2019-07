A YES! Idiomas acaba de inaugurar duas unidades, uma em Santa Catarina (Canoinha) e a outra em Manaus (Crespo). No primeiro trimestre de 2019, a rede cresceu 10% e espera fechar o ano com 30 novas unidades. Atualmente, a YES! Idiomas conta com mais de 180 unidades em funcionamento, em 18 estados brasileiros./ Agências

"A Casa Graviola inaugura duas novas operações Brasília, em julho, e Bahia, em agosto. Hoje, a rede conta com 6 lojas e a estimativa para 2019 é chegar ao valor de R$ 20 milhões em faturamento, frente aos R$ 6,3 milhões do ano passado, com a abertura de pelo menos mais duas unidades, totalizando 10 unidades pelo Brasil"/ Agências

O Atacadão abriu ontem sua primeira loja de autosserviço em Guaratinguetá (SP). Com a nova abertura, a rede atinge a marca de 176 unidades de autosserviço no Brasil, distribuídas por todos os estados, sendo 54 delas no estado de São Paulo, onde a rede também opera três atacados de entrega. A unidade tem 26 caixas e 310 vagas de estacionamento./ Agências

O Taco Bell – rede fast food com cardápio inspirado na culinária mexicana – inaugurou nesta semana uma unidade no Shopping Iguatemi Campinas. A loja pertence a segunda franqueada da rede e é a 2ª unidade na cidade, que também conta com um restaurante no Parque Dom Pedro Shopping. A meta é abrir mais 10 lojas neste ano./ Agências