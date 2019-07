A Coop - Cooperativa de Consumo inaugurará nas próximas semanas, duas novas drogarias com investimentos na ordem de R$ 1,9 milhão. Com isso, a Cooperativa passará a contar com 54 unidades ligadas ao negócio farma. “Até 2021, a Coop pretende chegar ao total de 80 drogarias”, destaca, O presidente executivo Marcio Valle. Uma das drogarias ficará na cidade de São Bernardo, e a outra em Santo André, ambas no ABC Paulista. / Da Redação

A rede Megamatte está com novos planos de expansão. A rede conta com quatro novas lojas no Rio de Janeiro: Leblon, Feirão das malhas (Barra da Tijuca), Rua da Quitanda (Centro do Rio) e São Cristóvão. Com mais de 20 anos de atuação, sendo doze já como franqueadora, a Megamatte tem 140 unidades em funcionamento em seis estados, e o plano de expansão nacional da rede espera alcançar a marca de 190 lojas em todo o Brasil até Dezembro de 2019./ Da Redação

O Partage Norte Shopping Natal anuncia a chegada de nove novas operações ao seu mix: RN Pet, Taco, TNG, Libellule, Touti Cosméticos, Maria Pitanga Açaiteria, Balaio de Gato Azulejos e os restaurantes Lug’s Fast Gourmet e Pizzaria Reis Magos. Na parte da expansão, prevista para inaugurar em novembro, o empreendimento passará a contar com a Laser Clínica, ampliando também a oferta de serviços no mall/ Da Redação