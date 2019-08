A rede Le biscuit abriu no ultimo sábado uma nova loja em São Paulo. A operação fica no Mais Shopping, na região de Santo Amaro. Com uma infraestrutura de 714 metros quadrados, a unidade deve gerar mais de 50 empregos diretos e indiretos. A expectativa da empresa é abrir, ainda este ano, mais quatro unidades na cidade de São Paulo. / Da Redação

A Temaki Fry, rede de franquias do setor de alimentação , abrirá a terceira unidade em Goiânia (Goiás). A operação será comandada pelo franqueado Felippi Viegas que já operava lojas da rede na cidade. “Temos aqui muita atividade noturna. Então, após os eventos, o pessoal sempre procura um lugar legal para comer”, destaca. Além disso, Felippi destaca que a Temaki Fry é o único restaurante que oferece comida japonesa na madrugada, na capital goiana. Ele conta ainda que a loja também oferece com entrega / Da Redação

A Sephora vai inaugurar na próxima quarta-feira, em São Paulo sua nova ?pop-up store. O novo ponto de venda, desta vez, ficará no Shopping Tamboré, em Barueri (SP) e serve como espaço para compra e testes de produtos da marca. “O público também poderá aproveitar atrações como o?Beauty?Studio, espaço de experiência com itens oferecidos pela marca por meio de serviços gratuitos de maquiagem com até 15 minutos de duração”, detalhou a empresa, em nota. / Da Redação

A Coop abriu, na última semana, sua 53ª drogaria. A nova unidade fica em São Bernardo do Campo e contou com investimento de R$ 900 mil. A abertura faz parte do plano de expansão da marca e, conta vice-presidente executivo de Administração e Finanças, Pedro Luiz Ferreira de Mattos, integra a expectativa de oferecer, além do medicamento, uma experiência de compra diferenciada. / Da Redação