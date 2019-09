A Calçados Bibi dá continuidade ao plano de internacionalização da marca por meio de franquias. A quarta unidade da rede no Peru foi implantada em Trujillo. Hoje, a marca conta com 119 unidades, sendo sete delas internacionais. O plano de expansão da Bibi tem como objetivo fechar o ano com, ao menos, 10 unidades no exterior./ Da Redação

Caedu acaba de anunciar a inauguração da sua primeira unidade na região central de São Paulo, capital. O local escolhido foi o nº 230 de uma das ruas mais famosas do centro histórico, a São Bento. A nova filial deve abrir as portas no dia 12 de setembro. Nos últimos nove anos, a marca triplicou a presença em todas as regiões do estado de São Paulo, além de investir na renovação da identidade visual./ Da Redação

Os moradores de Curitiba poderão contar com três novas lojas da Óticas Carol. As franquias fazem parte do plano de expansão da franqueadora para a região Sul, que já conta com mais de 120 outras lojas. "Estamos trazendo o que há de mais moderno no mercado e investindo na qualidade do atendimento e dos serviços prestados. Nossa meta é conquistar o carinho dos moradores da região e proporcionar uma excelente experiência de compra", comenta Octacílio Siqueira, empreendedor à frente das novas unidades da rede./ Da Redação

A Parmê continua investindo no segmento de franchising com o modelo de negócio Express para acelerar sua expansão no estado do Rio de Janeiro. A marca acaba de inaugurar mais duas franquias nas regiões da Zona Oeste e da Baixada Fluminense . As unidades elevarão em 5% o faturamento da rede em 2019. O investimento nos novos negócios gira em torno de R$ 1,2 milhão./ Da Redação