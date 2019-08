A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) pretende definir até o primeiro semestre de 2020 novas regras para projetos de geração distribuída de energia, disse ontem o diretor-geral do órgão regulador, André Pepitone.

A nova regulamentação da geração distribuída, que envolve instalação de sistemas de geração por consumidores em telhados ou terrenos, por exemplo, já está em discussão na agência, em consulta pública que terá nova fase aberta em setembro ou outubro, acrescentou Pepitone, ao participar do Enase, evento do setor no Rio de Janeiro.

O objetivo das mudanças em avaliação é distribuir melhor custos gerados pela tecnologia que hoje são cobertos por subsídios como forma de incentivar as instalações, e as regras serão aplicadas apenas para novos projetos.

"Hoje nós temos um veículo e está havendo o deslocamento desse veículo sem o pagametno do combustível. Os demais consumidores da rede estão pagando o combustível. O que a agência vai fazer é que aquele que está deslocando o veículo pague... e não continuar com subsídio de outros consumidores", declarou.

Pepitone acrescentou, no entanto, que o novo regramento "não vai inviabilizar de maneira nenhuma" investimentos em microgeração, que têm crescido rapidamente no país.

O Brasil atingiu em junho a marca de 1 gigawatt em sistemas de geração distribuída em operação. Embora o montante seja pouco perto dos 165 gigawatts da matriz elétrica, a tecnologia cresce em ritmo acelerado, com muitas empresas correndo com seus negócios para evitar impactos das regras que serão aplicadas para novos empreendimentos.