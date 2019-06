A operadora Oi dobrou o número de cidades com casas conectadas por sua rede de fibra ótica a usuários domésticos no País, entre janeiro e maio. O serviço, conhecido como FTTH, deve alcança 60 cidades até o final de junho ante 27 no fim de 2018, afirmou o diretor comercial, Bernardo Winik, nesta terça-feira (4).

A Oi encerrou o primeiro trimestre com 1,7 milhão de moradias com acesso a FTTH e espera alcançar 3,6 milhões até o final de 2019. A operadora também anunciou o lançamento de um aparelho de streaming similar ao Apple TV, para integrar a plataforma de vídeo online, Oi Play, à Netflix, YouTube, Google Assistant e outros serviços. Trata-se de um aparelho sem fio, Android, já aprovado pela Anatel e que vai custar menos que a metade do preço de uma Apple TV, segundo a operadora.

Além disso, a Oi adicionou mais clientes à sua base de usuários de telefonia móvel em maio do que em abril, disse o diretor comercial, enquanto a companhia expande cobertura 4.5G no país. “Abril foi melhor que o primeiro trimestre e maio foi melhor que abril”, disse Winik a jornalistas em coletiva de imprensa em São Paulo, acrescentando que os investimentos na cobertura 4.5 G prepararão a rede da Oi para a futura geração 5G.

A cobertura 4.5 G da Oi deve dobrar para 35 milhões de clientes até o final de 2019. A operadora usa principalmente equipamentos da chinesa Huawei e da finlandesa Nokia. Winik minimizou preocupações sobre a Huawei, que tem sido acusada pelos EUA de ser um veículo para espionagem da China.

“Acompanhamos de perto os desdobramentos até porque há uma disputa, mas nossa arquitetura de rede é construída de uma forma que não dependemos de nenhum fornecedor específico em qualquer região”, disse o executivo.

O diretor de marketing da Oi, Roberto Guenzburger, acrescentou que a companhia tem reavaliado frequências usadas anteriormente em serviços 2G e que ficaram sem utilização diante da migração para novas tecnologias.

Líder no ranking Netflix Brasil, a Oi Fibra diz que já é reconhecida como a melhor banda larga do mercado, resultado da sua qualidade e da alta velocidade de conexão, que hoje são os atributos mais relevantes para os consumidores.

Segundo informação da empresa, pesquisas indicam também que há vários perfis de clientes que buscam ter acesso a conteúdo a qualquer hora e em qualquer lugar. E quanto melhor a conexão, mais eles estão dispostos a consumir conteúdos por streaming.