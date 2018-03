Uma semana antes da morte da vereadora do Rio Marielle Franco (PSOL), o chefe da ONU para Direitos Humanos, Zeid Al Hussein, cobrou do governo brasileiro garantia da presença da sociedade civil no Observatório de Direitos Humanos criado para monitorar as ações militares durante a intervenção federal no Rio de Janeiro. Marielle foi nomeada como relatora da comissão da Câmara de Vereadores que ria acompanhar a intervenção. Num documento apresentado em Genebra na semana passada, Zeid criticou as ações propostas pelo governo e insistiu no acompanhamento.