Parlamentares do partido da primeira-ministra britânica, Theresa May, dizem ter conseguido número de cartas para provocar um voto de não confiança sobre a liderança da premiê. A votação para contestar May se dárá caso 48 parlamentares conservadores enviarem cartas ao presidente do chamado comitê 1922 da legenda, Graham Brady. May sai se 158 dos 315 parlamentares de seu partido votarem contra ela.