A Petronas, uma das maiores fabricantes mundiais de lubrificantes, lança hoje em São Paulo seu mais novo produto destinado a veículos híbridos. Mais que uma substância inovadora, ele inclui toda uma nova estratégia de comercialização proposta pela empresa para a América Latina.

Segundo o diretor geral da Petronas para América do Sul (exceto Argentina), Luiz Sabatino, o lançamento encerra uma reformulação no Brasil, iniciada em 2012, e dá início a uma nova forma de venda na região. “Desde 2012 a empresa vem mudando tudo, iniciando pelo marketing, fábricas etc. Mas não mexeu na área de vendas e há dois anos começamos a pensar na mudança da forma como o trabalho era feito e, especialmente, repensar a distribuição dos nossos produtos”, explica Sabatino.

Para ganhar maior capilaridade, a estatal de petróleo da Malásia decidiu continuar atendendo diretamente os sete mil fabricantes de veículos e máquinas. Mas para o mercado em geral optou por escolher 25 grandes distribuidores. “O número é mais restrito justamente para que possamos treinar muito bem esses distribuidores e oferecer recursos tecnológicos para ajudá-los a vender e, assim, conseguir chegar aonde não chegávamos antes”, afirma o executivo.

Segundo ele, entre as tecnologias estão incluídas até Big Data, Inteligência Artificial (IA), Internet das Coisas (IOT) e Monitoramento por GPS em tempo real, que permitirão aos vendedores destes parceiros acessar diversos serviços e oferecer pacotes mais completos aos seus clientes.

Primeira a lançar um lubrificante sintético no Brasil, a empresa aposta que o mercado de híbridos irá crescer do mesmo jeito. “Hoje o Brasil já representa 20% do volume comercializado pela companhia e 22% da receita, sendo o segundo maior mercado nas Américas, atrás apenas dos EUA e à frente do México. E nosso plano é atingir uma participação em cinco anos em torno de 15% (hoje é 11,7%)”, afirma Sabatino, acrescentando que hoje são vendidos por ano cerca de 1 bilhão de litros de lubrificantes em todo o País.

O faturamento anual da Petronas no Brasil chegou a R$ 1,2 bilhão e agora a empresa planeja crescer 60% ou mais em cinco anos. “Claro que a crise no Brasil e na Argentina afetam o mercado e prejudicam as vendas, mas em países como Bolívia e Paraguai as perspectivas ainda são boas.”