A crescente importância dos mercados emergentes, combinada com o desempenho lento dos países desenvolvidos, está moldando a dinâmica da economia global. Essa mudança de paradigma poderia levar ao fim do domínio ocidental e remodelar o cenário global de consumo. A conclusão está no relatório feito pela Euromonitor International “Why Economy, Finance and Trade Insights Matter for Business Strategy”.

Segundo o gerente de análise macroeconômica da Euromonitor, Ugne Saltenyte, em 2013, a China ultrapassou os EUA em termos de Produto Interno Bruto (PIB) medido em Paridade de Poder de Compra (PPP) para se tornar a maior economia do mundo. “Até 2030, as três principais economias do mundo, em termos de PIB medido em PPP, serão a China, os EUA e a Índia. Com isso, a região Ásia-Pacífico deverá representar mais de 50% do crescimento do PIB mundial durante 2018-2030”, afirma.

Ele acrescenta ainda que, se as atuais tendências da linha de base econômica forem percebidas, “este pode ser um século asiático, já que a região está prestes a se tornar a espinha dorsal da economia mundial ”, analisa Saltenyte.

A crescente importância da região da Ásia-Pacífico deve-se principalmente por conta das economias avançadas. Essa mudança de poder econômico está moldando inevitavelmente as megatendências globais. Os países desenvolvidos enfrentam uma crescente desigualdade de renda e veem a classe média ser encolhida, enquanto asiáticos e africanos estão no centro das mudanças.