O preço médio de venda de imóveis comerciais encerrou abril de 2019 próximo da estabilidade, com ligeira queda de 0,06%, enquanto o preço médio de locação do segmento apresentou alta nominal de 0,16% no período. A título de comparação a inflação medida pelo IPCA (IBGE) foi de 0,57% no último mês, enquanto o IGP-M (FGV) registrou alta de 0,92% no mesmo período. Entre as cidades monitoradas pelo Índice FipeZap Comercial, divulgado ontem, Florianópolis teve a maior elevação no preço de venda (+0,20%) e de locação (+1,18%). / Da Redação