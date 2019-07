Os contratos futuros do minério de ferro na China atingiram máximas recordes na sexta-feira e registraram seu maior ganho trimestral desde o final de 2016, impulsionados pelas expectativas de que o suprimento da matéria-prima na maior produtora de aço do mundo continuará apertado na segunda metade do ano.

Os futuros de aço subiram pela oitava sessão consecutiva, a maior sequência de alta para o vergalhão de Xangai desde agosto de 2017, impulsionada pela queda de estoques e cortes obrigatórios de produção em alguns centros produtores.

O contrato de minério de ferro mais ativo da bolsa de Dalian subiu até 2,7%, para 844 iuanes (122,94 dólares) a tonelada, o maior valor desde 2014, quando os futuros de minério de ferro da China começaram a ser negociados. O preço de referência terminou com ganho de 2,1%, a 838,5 iuanes.

O benchmark registrou seu sétimo ganho mensal e subiu 47% no trimestre finalizado em junho, o maior ganho desde o último trimestre de 2016.

“O recente reinício da mina de minério de ferro de Brucutu no Brasil (da Vale) não trouxe nenhum alívio ao mercado, com a expectativa de que o aperto persista no futuro previsível”, disse Daniel Hynes, estrategista sênior de commodities da ANZ.

“A queda dos estoques de aço (na China) também apoiou o sentimento”.

Os preços spot do minério de ferro na China subiram para os patamares mais altos em mais de cinco anos, a 118,20 dólares, nesta sexta-feira, segundo dados da consultoria SteelHome.

O estoque de minério de ferro nos portos da China caiu para 116,75 milhões de toneladas até a semana passada, o menor volume desde o início de 2017, mostraram os dados da SteelHome, refletindo o impacto da redução da oferta do Brasil.

A brasileira Vale, que fechou minas para descomissionamento e por determinação judicial, após o rompimento de barragem de rejeitos em Brumadinho, em Minas Gerais, no mês de janeiro, retomou suas operações na mina de Brucutu, considerada seu maior ativo em Minas Gerais.

“A mina deve voltar a atingir 100% da capacidade (de 30 milhões de toneladas) em breve”, disse a ANZ em nota.

“No entanto, isso não diminuiu completamente as preocupações com a escassez no mercado, com o corte do guidance da Rio Tinto para a produção de 2019 ainda fresco na mente.”