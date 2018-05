O Índice FipeZap Comercial – que acompanha o preço médio de conjuntos e salas comerciais de até 200 m² em 4 municípios brasileiros – registrou queda no preço médio de venda (-0,24%) e de locação (-0,31%) em abril de 2018. A inflação mensal foi de 0,22% (IPCA/IBGE).

No acumulado em 2018, a variação no preço médio de venda, embora positiva (0,46%), manteve-se abaixo da inflação acumulada nos primeiros quatro meses do ano segundo o IPCA/IBGE (0,92%). São Paulo (0,72%) e Rio de Janeiro (+0,97%) apresentaram alta no preço de venda, enquanto Belo Horizonte (-0,96%) e Porto Alegre (-0,56%) acumulam queda. No mesmo período, o preço médio de locação de imóveis comerciais recuou 1,07%, sendo influenciado pela queda do preço de locação comercial no Rio de Janeiro (-2,83%), em Belo Horizonte (-2.02) e em Porto Alegre (-0,65%).

O preço de locação comercial em São Paulo soma alta de 0,37%. Nos últimos 12 meses, o Índice FipeZap Comercial teve queda nominal de 2,05% e 3,85%, respectivamente, nos preços de venda e locação. Comparativamente, a inflação acumula alta de 2,76% no período (IPCA/IBGE). No geral, o investimento em imóveis comerciais tem oferecido retorno médio inferior ao CDI desde 2014.