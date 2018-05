O presidente do Paraguai, Horacio Cartes, apresentou renúncia ao Congresso ontem para assumir seu mandato como senador no dia 1º de julho. O mandato de Cartes na presidência termina em agosto. Se o Congresso aceitar a renúncia do presidente, Alicia Pucheta, ex-juíza da Suprema Corte que foi nomeada vice-presidente do Paraguai há alguns dias, irá governar o país sul-americano pelos próximos meses, a primeira mulher à frente da nação em sua história.