A produção de petróleo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) caiu, atingindo em junho o patamar mais baixo em cinco anos, considerando que o aumento na oferta não compensou perdas no Irã e na Venezuela devido a sanções dos EUA e outras paralisações em outros locais do grupo.

A Opep, com 14 membros, bombeou 29,6 milhões de barris por dia (bpd) no mês passado, mostrou a pesquisa, com queda de 170 mil bpd em relação ao resultado revisado de maio e se tornando a menor produção da entidade internacional.

“A decisão da Opep e aliados, no início da semana, de estender seus cortes de produção não fez nada para mudar isso”, disse Carsten Fritsch, analista do Commerzbank, sobre a queda nos preços desta semana.

“Uma série de dados econômicos decepcionantes dos Estados Unidos, China e Europa provocou novas preocupações sobre a demanda”.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou duas resoluções relativas a maior transparência de preços, uma que se refere aos principais derivados de petróleo, nos segmentos de produção, importação e distribuição, e outra ao gás natural, informou a autarquia nesta sexta-feira. Na resolução que se refere aos derivados de petróleo, produtores e importadores dos principais derivados do petróleo, como gasolina e diesel, passam a ser obrigados a publicar os preços vigentes de venda.

Os valores deverão ser informados no site da própria empresa, sem tributos, para pagamento à vista, por ponto de fornecimento e modalidade de venda, bem como os praticados nos doze meses anteriores.

“Estamos fazendo uma revolução na transparência. E a transparência constrange”, disse o diretor-geral da ANP, Décio Oddone, referindo-se a preços eventualmente elevados. Já no caso das novas regras para o gás natural, a ANP quer a divulgação dos preços médios ponderados por volume e demais informações relevantes, a partir de dados fornecidas pelos agentes vendedores. A ANP dará publicidade integral aos contratos de compra e venda de gás natural firmados com as distribuidoras locais de gás canalizado para atendimento a mercados cativos