As fabricantes de bicicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus produziram 58,611 mil unidades no mês passado, segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), alta de 13,3% na comparação anual. Este é o melhor janeiro do segmento desde 2015. Em nota, o vice-presidente do segmento na Abraciclo, Cyro Gazola, disse que fatores como a queda da taxa de juros e o aumento da confiança do consumidor influenciam o incremento da demanda. /Reuters