A produção física da indústria eletroeletrônica no primeiro trimestre recuou 7,3% sobre igual período do ano passado, informou nesta segunda-feira (06) a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), com perda de dinamismo desde a greve dos caminhoneiros em maio de 2018.

“A produção de bens do setor não retomou a atividade desde a greve dos caminhoneiros”, diz o presidente da Abinee, Humberto Barbato.

A queda verificada de janeiro a março foi resultado da retração de 13% na produção de bens eletrônicos e do declínio de 1,2% da área elétrica, destaca.

No primeiro caso, verificou-se recuo na produção de todos os segmentos eletrônicos, com taxas que atingiram até 16,8%, como no caso de aparelhos de áudio e vídeo. Na área elétrica, cresceu apenas a produção de eletrodomésticos, a uma taxa de 5,5%.

A produção física do setor recuou 14,7% em março na comparação com o mesmo mês do ano passado, ressalta a Abinee.

Para a associação, os resultados foram prejudicados pelo Carnaval que, em 2019, ocorreu no terceiro mês do ano, enquanto que em 2018 foi em fevereiro. Com exceção de eletrodomésticos, cuja produção cresceu 2,7%, houve recuo nos volumes de todos os segmentos da indústria eletroeletrônica, sendo de 29,2% na fabricação de aparelhos de áudio e vídeo.

Barbato ponderou que em igual período do ano passado, a produção de televisores estava muito aquecida devido à proximidade das festividades da Copa do Mundo, o que prejudica a comparação.

Também foram observadas reduções significativas nos demais segmentos eletrônicos, tais como: equipamentos de informática (-22,4%), instrumentos de medida (-18,4%) e itens de comunicação (-18,3%). A produção de componentes eletrônicos apresentou queda de 6,9%.

Na área elétrica, destacaram-se as quedas em lâmpadas (-14%), equipamentos para distribuição e controle de energia (-8,8%) e geradores, transformadores e motores (-7,7%). A redução em pilhas e baterias foi menos significativa, de 4,7%.

Em relação ao mês imediatamente anterior, a produção de bens do setor caiu 2,1%, com redução de 5,9% na área eletrônica e crescimento de 1,6% na elétrica.