Mais da metade dos alunos de 14 a 17 anos do País não aprendeu praticamente nada do esperado para as séries que estão cursando, tanto em Português quanto em Matemática. O quadro é mais grave no ensino médio, em que 7 em cada grupo de 10 alunos estão nos níveis considerados insuficientes de aprendizagem nas duas disciplinas. Mesmo no 3º ano do médio, a maior parte dos jovens não sabe identificar a informação principal de uma reportagem ou calcular porcentagem, por exemplo. "É preocupantes. Ou o aluno abandona a escola ou fica e não aprende nada", diz o ministro da Educação, Rossieli Soares Silva.

Os dados fazem parte do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), o mais importante exame brasileiro, que mede desempenho dos alunos, divulgado ontem pelo Ministério da Educação (MEC). A prova é feita para estudantes do 5º ano e 9º ano do ensino fundamental e do 3º do médio desde 1995 nas escolas públicas. A rede particular este ano pôde se voluntariar para participar. Mais de 5,4 milhões de alunos participaram. O desempenho de Português e Matemática é usado para compor o Índice de Desempenho da Educação Básica (Ideb). O ensino médio é considerado a etapa mais preocupante pelos altos índices de evasão.