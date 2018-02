A Receita Federal espera receber, neste ano, 28,8 milhões declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), 300 mil a mais do que em 2017 (28,5 milhões). O supervisor nacional do Imposto de Renda, auditor-fiscal Joaquim Adir, disse que a expectativa é influenciada por crescimento da renda, com várias categorias com aumento salarial e aumento do contingente de pessoas empregadas.

O prazo para a entrega da declaração começa em março e vai até 30 de abril. O programa de preenchimento já está disponível e deve declarar quem recebeu rendimentos tributáveis, em 2017, acima dos R$ 28.559. Na atividade rural, declara quem teve receita bruta acima R$ 142.798.

A declaração poderá ser preenchida por meio do programa baixado no computador ou do aplicativo “Meu Imposto de Renda”. Por meio do aplicativo, é possível fazer retificações depois do envio da declaração. Outra opção é mediante acesso ao serviço Meu Imposto de Renda, disponível no Centro Virtual de Atendimento (e-CAC), no site da Receita, com uso de certificado digital.