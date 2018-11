Líderes da região Ásia-Pacífico não conseguiram chegar a um acordo em um encontro em Papua Nova Guiné ontem pela primeira vez em sua história, uma vez que divergências entre os Estados Unidos e a China sobre comércio e investimentos minaram o ambiente de cooperação. A competição entre americanos e chineses pelo Pacífico também foi colocada em foco, com Washington e seus aliados ocidentais adotando uma resposta coordenada ao programa chinês Belt and Road. “Você conhece os dois grandes gigantes da sala”, disse o primeiro-ministro Peter O'Neill quando perguntado sobre qual dos 21 membros do grupo de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) poderia não chegar a um acordo.