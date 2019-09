Mesmo com crescimento de 0,8% entre junho e julho de 2019, o maior desde dezembro de 2018, o setor de serviços enfrentará no segundo semestre sua prova de fogo. Com a base de comparação mais forte no final de 2018, o fôlego do setor será testado em breve.

Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada ontem (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE).

O gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, diz que a queda em relação a dezembro pode ser explicada pelo setor de transportes, que está 2,8% menor que o registrado no fim do ano passado.

Embora serviços prestados às famílias (+1,4%), serviços de informação e comunicação (+1%), serviços profissionais, administrativos e complementares (+1,1%) e outros serviços (+6%) estejam no campo positivo nessa comparação, o setor de transportes é, segundo ele, o responsável por essa perda.

“O transporte de carga, em especial o terrestre, tem uma grande aderência ao setor industrial”, que mostra taxas negativas nos últimos três meses. “Esse resultado é influenciado pela magnitude da queda, além do peso do setor de transportes, que representa 31,25% nos serviços”, diz o pesquisador do IBGE.

Mesmo com a alta, o volume de serviços prestados opera 11,8% abaixo do ponto mais alto da série histórica, registrado em novembro de 2014. “Continua errático o comportamento do setor de serviços”, diz Lobo.

O setor de serviços ficou positivo em apenas três dos sete meses de 2019. Apesar da alta em julho, o setor opera 1,2% abaixo do patamar de dezembro de 2018. “Isso mostra que a despeito do crescimento em julho, o setor de serviços permanece em patamar abaixo do que encerrou 2018”, ressaltou.

No entanto, a atividade de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio é a única que permanece em patamar aquém do que encerrou o ano de 2018, responsável por manter o setor de serviços no negativo nesse tipo de comparação. “É majoritariamente transporte rodoviário de cargas”, apontou Lobo.

Apesar da alta ser a terceira no ano (veja mais no gráfico), ainda é cedo para que os setor comemore uma retomada. “Não dá para chamar ou inferir que essa taxa de 0,8% é o início de uma reação ou recuperação. Foi apenas uma reposição de uma perda de um mês anterior”, disse Lobo.

Em junho, o volume no setor de serviços havia caído 0,7% sobre maio. “Para o setor de serviços ter uma alta maior e consistente a economia precisa estar mais forte e os setores de comércio e especialmente a indústria demandarem mais serviços, assim como as própria famílias, cuja renda está estabilizada”, acrescentou.

No acumulado dos sete primeiros meses do ano, o volume de serviços apresentou um incremento de 0,8%, ante alta de 0,6% registrada ao longo do primeiro semestre.

A taxa anualizada – indicador acumulado nos últimos 12 meses – ganhou tração ao sair de crescimento de 0,7% em junho para 0,9% em julho.

Mas, para o gerente da pesquisa dos serviços, o desafio para o setor começa a partir de agosto. “A base de comparação foi mais forte no segundo semestre de 2018”, disse Lobo. Segundo ele, no primeiro semestre de 2018 os serviços sofreram queda de 0,9%, enquanto na segunda metade do ano passado registraram alta de 0,8%. “Os indicadores antecedentes de setembro, no caso de rodovias pedagiadas, mostram (variação) zero ante agosto de 2018 e queda de 0,7% ante julho. Esse é um dado bem aderente ao nosso setor de transportes de cargas”, diz.

Três das cinco atividades pesquisas pelo IBGE tiveram alta na passagem de junho para julho, com destaque para serviços de informação e comunicação (+1,8%). Os demais resultados positivos vieram dos setores de outros serviços (+4,6%) e de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (+0,7%).

Na contramão, os serviços profissionais, administrativos e complementares (-1,3%) e o ramo de serviços prestados às famílias (-0,5%) recuaram.