O sinal analógico de TV começou a ser desligado ontem (5) em municípios das regiões Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. A medida vai atingir cerca de 80 municípios. De acordo com o Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (Gired), responsável por acompanhar o desligamento do sinal analógico no País, o prazo vai até o dia 12 deste mês no caso de alguns municípios. O grupo decidiu estender prazos onde ainda não foi atingido o percentual mínimo de 90% dos domicílios com sinal digital.

Textos / Agências