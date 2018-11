Diante das expectativa sobre a economia brasileira, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) traçou três cenários para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) nacional no prazo de 2020 a 2031. Um cenário mais básico, ou referência, onde reformas macroeconômicas seriam feitas para se atingir equilíbrio fiscal de longo prazo, mas sem chegar a mudanças microeconômicas importantes, onde o PIB cresceria em torno de 2,2% ao ano, ou 1,6% per capita. Já numa situação de reformas estruturais mais amplas, considerado cenário mais transformador, viabilizando não só o equilíbrio fiscal de longo prazo como a efetiva implementação de medidas estruturantes, o crescimento do PIB poderia chegar a 4% ao ano, ou 3,4% per capta. Mas, se nada for feito, numa projeção do pior cenário, com avanço do desequilíbrio das contas públicas, a expansão do PIB atingiria o patamar mínimo de 0,5%, ou - 0,1% per capta.

A taxa de crescimento projetada para o acumulado de 2020 a 2031 no cenário referência seria de 30% para o PIB, mas poderia dobrar para 60,9% no caso do cenário transformador. Porém, se nada for feito, e o desequilíbrio fiscal permanecer como está, a projeção é de um crescimento acumulado do PIB em torno de 5,7% até 2031, conforme o estudo do Ipea. Os três cenários mostram o potencial de crescimento da economia, porém, reafirmam a necessidade de mudanças mais profundas, já que no cenário de referência a expansão seria insuficiente para tirar o País de evolução medíocre.