O setor supermercadista registrou um índice de 1,82% de perdas no ano passado, uma queda de 0,28 ponto percentual na comparação com o ano anterior, de acordo com a 18ª Avaliação de Perdas no Varejo Brasileiro de Supermercados. As perdas somaram R$ 6,4 bilhões do faturamento bruto do setor em 2017 ante os R$ 7,11 bilhões anteriores. A principal causa para perda é a quebra operacional (36%), seguida por furto externo (15%), erro de inventário (15%), entre outros.