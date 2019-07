O grupo farmacêutico japonês Takeda está na fase final do processo de venda de seus ativos latino-americanos, avaliados em cerca de US$ 1 bilhão, afirmaram fontes.

A brasileira EMS é favorita para levar os ativos, que incluem no Brasil marcas como Neosaldina e Dramin. A Reckitt Benckiser e a uruguaia Megalabs foram selecionadas, juntamente com a EMS, para apresentarem ofertas vinculantes pelo portfólio. A venda faria parte de estratégia da Takeda para reduzir dívida após a compra da Shire por US$ 59 bilhões. A Takeda espera faturar 1,5 bilhão de euros com a venda destes ativos europeus e enviou informações às partes interessadas, dizem as fontes./Reuters