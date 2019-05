A demanda por transporte de cargas aéreas no mundo subiu 0,1% em março, sobre um ano antes, informou a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Embora a cifra seja bem melhor que a queda de 4,9% em fevereiro de 2019, a demanda com ajuste sazonal ainda está 1,5% menor que no ano passado. A capacidade de transporte de carga subiu 3,1% com o aumento da capacidade superando o da demanda em 11 dos últimos 12 meses. / Da Redação

As companhias aéreas da América Latina apresentaram aumento de 3,6% na demanda de março de 2019 em relação ao mesmo período do ano passado. A capacidade aumentou 16,9%. “Com a recessão enfraquecida, a economia brasileira promove o aumento na demanda no transporte aéreo de carga. Porém, incertezas econômicas e políticas em várias partes da região continuam apresentando desafios para o setor”, dizia o relatório da entidade. / Da Redação

O destaque negativo no mês se deu na região Ásia-Pacífico onde as companhias apresentaram redução de 3,4% na demanda por frete aéreo em março de 2019 sobre um ano antes. Ainda assim, essa foi uma melhora significativa o dado é melhor que a queda de 12% de fevereiro de 2019. O enfraquecimento das condições para os exportadores da região, as tensões comerciais e economia chinesa mais faca explicam o dado. / Da Redação

Para o futuro do transporte de cargas global o cenário ainda é desafiador. Para o diretor-geral e CEO da IATA, Alexandre de Juniac, a melhora em março ajudou o setor, mas ainda é pouco. “Após quatro meses consecutivos de queda, este é um progresso encorajador. Mas a situação de enfraquecimento do comércio global, as tensões comerciais e a queda nos números de pedidos assombram o setor." / Da Redação