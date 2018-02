O Tribunal Regional Federal da 1.ª Região (TRF-1) determinou nesta sexta-feira (2) a devolução do passaporte do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O documento foi entregue à Polícia Federal pela defesa do petista em 26 de janeiro. A Corte considerou que a medida que confiscou o documento não tem base de sustentação. A ordem para apreensão do passaporte havia sido dada pelo juiz substituto da 10.ª Vara do Distrito Federal, Ricardo Leite, no âmbito da Operação Zelotes. O ex-presidente estava proibido de deixar o Brasil. Lula não pôde ir a encontro da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), na Etiópia, no dia 26.